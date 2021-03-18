أخبار التوك شو .. حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات .. البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري.. وتحذير بسبب كورونا

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة.





عرضت قناة دى إم سي، تقرير فيديو يكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثاني لـ المدارس و الجامعات.





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، وأن الدولة لم تخذل الصحفيين.





حذرت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد في ظل أزمة كورونا.





تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة الحياة بخالص التعازي للإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل.





قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك تفكيرا فى تخفيض نسبة المقدم لـ مبادرة البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري، لـ تصل لـ 10 % أو 15 % بدلا من 20 %، وذلك لتخفيف على المواطنين.





قال الدكتور طارق عوض المتحدث الإعلامي لصندوق الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، إن الوزارة وضعت شرطا أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة الملاكى باسم المالك منذ 3 سنوات قبل التقدم بإحلال السيارة.





أول تعليق من أشرف زكي على أزمة منع عمر كمال من التمثيل

https://www.elbalad.news/4741053

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة منع مطرب المهرجانات عمر كمال من المشاركة في أعمال تمثيلية.



