ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو .. حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات .. البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري.. وتحذير بسبب كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:35 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة.

عرضت قناة دى إم سي، تقرير فيديو يكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثاني لـ المدارس و الجامعات.

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، وأن الدولة لم تخذل الصحفيين. 

حذرت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد في ظل أزمة كورونا. 

تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة الحياة بخالص التعازي للإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل. 

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك تفكيرا فى تخفيض نسبة المقدم لـ مبادرة البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري، لـ تصل لـ 10 % أو 15 % بدلا من 20 %، وذلك لتخفيف على المواطنين.

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الإعلامي لصندوق الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، إن الوزارة وضعت شرطا أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة الملاكى باسم المالك منذ 3 سنوات قبل التقدم بإحلال السيارة.

أول تعليق من أشرف زكي على أزمة منع عمر كمال من التمثيل
https://www.elbalad.news/4741053
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة منع مطرب المهرجانات عمر كمال من المشاركة في أعمال تمثيلية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين: إنهاء أزمة مقر نقابة الصحفيين والنادي البحري بالإسكندرية

أحمد موسى: إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة

أحمد موسى: المصريون لديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية

محمد شردي وأسرة الحياة تعزي الإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها بـ كورونا

زيادة البدل للصحفيين.. ضياء رشوان يزف بشرى قبل الانتخابات.. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

حادث مأساوي.. انتحار زوجين بعد معاناتهما مع الزهايمر

بتشغل أغاني مهرجانات.. محضر ضد مدرسة الرياض بالهرم بسبب مكبرات الصوت

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا في مصر وإقليم شرق المتوسط

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال