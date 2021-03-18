أخبار التوك شو.. دخول مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا عوض تاج الدين يوضح.. وأحمد موسى: إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤون الصحية، إن هناك زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن هذه الزيادة ما هي إلا تذبذب، وليس بداية لموجة ثالثة من كورونا .

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية " إم سي مصر ": "الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد في مصر، معقبًا "ومفيش أي حاجة تدل على وجودها".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة، أن الحالة التصاعدية الواضحة في حالات الإصابة، تعني أن سيكون هناك زيادة في الأعداد يوميًا بالتدرج، مؤكدًا أن أعراض كورونا لم تتغير ولم تزيد.



ضياء رشوان: 11 صحفيا فقط محبوسون على ذمة القضايا .. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن لم يستغل الإفراج عن الصحفيين، من أجل الانتخابات، موضحًا أن النيابة العامة أو القضاء المختص، هم من لهم السلطة فى الإفراج وليس نقيب الصحفيين.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من يقول أنه إفرج عن الصحفيين يعتبر اعتدى على السلطة القضائية.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة.





عرضت قناة دى إم سي، تقرير فيديو يكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثاني لـ المدارس و الجامعات.





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، وأن الدولة لم تخذل الصحفيين.





حذرت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد في ظل أزمة كورونا.





تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة الحياة بخالص التعازي للإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل.





قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك تفكيرا فى تخفيض نسبة المقدم لـ مبادرة البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري، لـ تصل لـ 10 % أو 15 % بدلا من 20 %، وذلك لتخفيف على المواطنين.





قال الدكتور طارق عوض المتحدث الإعلامي لصندوق الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، إن الوزارة وضعت شرطا أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة الملاكى باسم المالك منذ 3 سنوات قبل التقدم بإحلال السيارة.









كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة منع مطرب المهرجانات عمر كمال من المشاركة في أعمال تمثيلية.



