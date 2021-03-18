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توك شو

طارق الشيخ: الأغنية الحلوة والشهرة رزق .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:57 ص
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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إبراهيم القادري
تحدث المطرب طارق الشيخ، عن سر نجاح الأغاني والشهرة، قائلًا: "الأغاني والشهرة رزق وبعض المطربين دلوقتي بيلعبوا على مخارج الألفاظ، وفيه إيفيهات بتكون سبب نجاح الأغنية".

وقال طارق الشيخ، خلال حواره في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، إن السن ليس مقياسا للنجاح، فالفنان محمد رشدي كسر الدنيا بأغنية "دامت لمين" وهو عنده 67 سنة".

وغنى طارق الشيخ، أغنيته الشهيرة، مع "كاريوكي" "يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك"، معلقًا: "خاطبت من خلالها متعاطي المخدرات بلغتهم التي يعرفونها.. روحت لبتوع المخدرات في حتتهم".
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