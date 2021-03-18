بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

أصيبت طالبة أسترالية في الـ18 من عمرها بنوبة ذعر بعد أن فوجئت بتسلل سحلية "جوانا" يصل طولها إلى حوالي 3 أمتار إلى حديقة منزلها، لدرجة أنه لم يكن يفصلها عنها سوى باب زجاجي في مشهد مثير للهلع وثقته بكاميرا هاتفها المحمول.





يشار إلى أن الطالبة الجامعية "إيزابيل رايان"، وهي من ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، كانت منشغلة بالمذاكرة عندما لاحظت تسلل سحلية الجوانا إلى محل إقامتها حتى أصبحت على بعد سنتيمترات معدودة منها، ولولا أن بابًا زجاجيًا حال دون تسلل السحلية هائلة الحجم إلى البيت لكان يمكن أن تهاجم الفتاة.









وقد شاركت "رايان" الفيديو الذي يوثق هذا الموقف عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي؛ ولاقى رواجًا منذ ذلك الحين.





وفي بداية الفيديو، شوهدت السحلية وهي تقترب شيئًا فشيء من الباب الزجاجي، وسرعان ما شرع كلبان أليفان كانا بداخل البيت في النباح عليها، في حين بدت السحلية وكأنها تحاول اختراق الباب أو تستعد لشن هجوم، وسُمع صوت "إيزابيل رايان" وهي تصيح قائلة: "ما هذا المكان الذي أعيش فيه"، معربة عن خوفها حيال احتمالية تمكن سحلية الجوانا من تحطيم الزجاج ودخول البيت.





وفي نهاية الفيديو، ظهرت السحلية وهي تتحرك بعيدًا عن المنزل بينما كانت الفتاة تشاهدها في ذهول.









وصرحت "إيزابيل رايان" للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" بأنها اعتادت على رؤية حيوانات برية على مقربة من بيتها، لكن لم يسبق لها من قبل أن رأت سحلية جوانا بمثل هذا الحجم، إذ يقارب طولها 3 أمتار.



