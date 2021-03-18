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فن

هند صبري تشوق متابعيها بـ برومو مسلسلها "هجمة مرتدة".. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 04:55 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
روجت الفنانة هند صبرى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لمسلسلها الرمضانى.

وكان الفيديو اعلان تشويقي لمسلسلها " هجمة مرتدة"، بطولة الفنان أحمد عز وهو من ملفات المخابرات العامة المصرية.

وأشار الفنان هشام سليم فى مكالمة هاتفية مع الاعلامى رامى رضوان إلى ان العمل محاكاة للبطولات في المخابرات العامة، وقصة المسلسل حقيقة وواقعية وتم إضافة بعد الدراما في المسلسل. 

‫ويجسد "عز" في المسلسل دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية. ‬

‫مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.
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