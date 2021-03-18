حبس تشكيل عصابي انتحل صفة مندوبي خدمة عملاء واستولوا على حسابات بنكية



كما أمرت النيابة العامة تحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحسر القضايا المطلوبين فيها.



تلقى للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية باغا من المواطنين بشبرا الخيمة بقيام شخصين يدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية على غير الحقيقة وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.



وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم التنسيق مع مباحث الاتصالات التى كشفت هوية المتهمين وتبين أنه لهما معلومات جنائية.

وعقب ذلك تم ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 حوادث مماثلة وتم ترحيلهم لقسم ثان شبرا الخيمة وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.



أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على مواطنين ويدعوا أنهم مندوبو خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وايهامهم بجوائز مالية علي غير الحقيقة واستيلائهم على بيانات حساباتهم البنكية.