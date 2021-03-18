ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 مارس 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الخميس 18  مارس 2021. 

وتراوح سعر اسماك البلطي"1" من 19-22 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 17.5-18.5 جنيه للكيلو، والبلطي الاسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضا:

كما سجل المكرونة الخليجي 32-38 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-70 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-60 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 35-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 32-38 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 42-48 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-110 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 -480 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيهًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 11-1-2021

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الاثنين 1-2-2021

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2-2-2021

البلطي الفيليه 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 15-2-2021

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الأحد 21-2-2021

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مارس 2021

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما

أخبار التوك شو.. دخول مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا عوض تاج الدين يوضح.. وأحمد موسى: إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

أخبار الفن.. إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. ومحطات في حياة يحيى شاهين

شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة