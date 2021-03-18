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فن

ابنه رجاء الجداوي تهنئ دينا الشربيني بمناسبة عيد ميلادها

الخميس 18/مارس/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

هنأت أميرة ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنانة دينا الشربيني بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشرت أميرة صور تجمع بين رجاء الجداوي ودينا الشربيني سويًا، من خلال بعض أعمالهم الدرامية والسينمائية.

 

وعلقت أميرة علي الصور، كاتبة: " كل سنه وانتي سعيده كل سنه وانتي بصحه وعافيه وراحت بال يا دينا، بنحبك احنا التلاتة".

 

وجائت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي:

 

-         الله يرحمها حبيبه قلبي ويجعل مثواها الجنه يارب

-         ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنة

-         حبيبتي يا مدام رجاء ربنا يصبرك مدام اميره

 

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شاركت في مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني، الذي تم عرضة في السبق الرمضاني السابق 2020، ويعد هذا المسلسل أخر عمل شاركت فيه رجاء الجداوي قبل وفاتها.

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