أخفاها أسفل ملابسه.. ضبط ربع مليون ريال سعودي مع راكب في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار راكب حاول تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقوانين حيازة العملة داخل الدائرة الجمركية.





أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الدمام استوقف عماد سيد حسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية قام وائل امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف تامر عبد الله ووليد صبري مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، ثم تفتيشه ذاتيا فاسفر التفتيش الذاتي عن ضبط مائتان و سبعة وسبعون الف وخمسمائة ريال سعودي داخل حقيبة صغيرة خبأها الراكب علي وسطه أسفل ملابسه.





أمر صبحي ربيع مدير الجمرك منح الراكب مسموحه القانوني وقدرة 37750 ريال وهو ما يوازي ال 10 آلاف دولار المصرح بهم وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بالباقي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق