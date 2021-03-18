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ثقافة

في ذكرى رحيل الفنان عبدالله غيث.. انطلاق عروض المسرح المتنقل بـ كفر شلشلمون بالشرقية.. فيديو وصور

الخميس 18/مارس/2021 - 11:08 ص
انطلاق عروض المسرح
انطلاق عروض المسرح المتنقل بالشرقية
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جمال الشرقاوي ـ أحمد النشوقي
تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة جهودها الرامية للوصول بالمنتج الثقافي الجيد لكافة ربوع الوطن وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، حيث نظّم قصر ثقافة منيا القمح قافلة ثقافية بقرية كفر شلشلمون حيث الذكرى الـ 28 لوفاة الفنان عبدالله غيث وبدأت بتلاوة القرآن الكريم.
 
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رحَّبت النائبة مى رشدى غيث، عضو مجلس النواب، بالحضور، وألقى مدير عام فرع ثقافة الشرقية كلمته حيث تحدث عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ووزارة الثقافة بنشر الوعي الثقافي بين كافة أطياف المجتمع المصرى، وذلك من خلال الدور الذى تلعبه وزارة الثقافة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والقوافل الثقافية لبناء جيل من الشباب لديه ثقافة إيجابية وتطوعية واجتماعية تجاه المجتمع من حوله، كما أوضح أن مقياس مستوى تقدم أى مجتمع من المجتمعات هو ثقافة أبنائه.

تواصلت الفقرات بعرض لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني الشعبية والفلكلورية بجانب رقصة التنورة، ثم قدم أعضاء فرقة الشرقية للإنشاد الديني عرضًا فنياً وباقة من الأغاني الدينية والتواشيح التي لاقت إعجاب الحضور.

 وقدمت الفنانة سالى نصر، ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم، كما كرم مدير عام فرع ثقافة الشرقية عدد من شخصيات المجتمع المدنى بمنيا القمح والقيادات التنفيذية، واختتمت القافلة بعزف السلام الوطني وسط حضور كبير لأهالي القرية.

لمتابعة فقرات عروض فرقة منيا القمح  اضغط هنا :
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بثقافة الشرقية
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