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حوادث

مصرع شاب أثناء حفره لإنشاء بئر ارتوازي في سوهاج

الخميس 18/مارس/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي شاب عشريني مصرعه إثر سقوط ماسورة حديدية عليه أثناء أعمال حفر بقطعة أرض بالظهير الصحراوي في جرجا جنوبي محافظة سوهاج؛ لإنشاء بئر أرتوازي لري الأرض.

 تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بمصرع عامل أثناء حفره لإنشاء بئر ارتوازي عقب سقوط جسم صلب عليه.

بالانتقال والفحص تبين مصرع (ا. م - 20 سنة - ويقيم بالجيزة)، اثناء حفره بئر ارتوازي بقطعة أرض ملك مزارع ويقيم دائرة المركز سقطت عليه مأسورة حديدية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال مالك الأرض، وعامل يقيم بالجيزة يعمل بصحبة المتوفي، قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو نزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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