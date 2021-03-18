بأسلوب "كسر الباب".. ضبط لص تخصص في سرقة الشقق بالمرج

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص تخصص في سرقة الشقق بالمرج.





تبلغ لقسم شرطة المرج من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية) .





وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .





وإعترف بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.