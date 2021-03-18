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حوادث

بأسلوب "كسر الباب".. ضبط لص تخصص في سرقة الشقق بالمرج

الخميس 18/مارس/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص تخصص في سرقة الشقق بالمرج.

 تبلغ لقسم شرطة المرج من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية) .

وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن  بأسلوب "كسر الباب" .

وإعترف بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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