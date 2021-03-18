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رياضة

دوري الأبطال .. صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل هدف في إياب دور الـ 16

الخميس 18/مارس/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال اوروبا، على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، عن قائمة اللاعبين المرشحين، للفوز بجائزة أفضل هدف في إياب دور اـلـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد هدف النجم المصري محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك لايبزيج الألماني.

وجاءت قائمة الأهداف كالتالي:

1- هدف محمد صلاح "ليفربول" في لايبزيج

2- هدف ليونيل ميسي " برشلونة" في باريس سان جيرمان

3- هدف كيفين دي بروين " مانشستر سيتي" في بوروسيا موشنجلادباخ

4- هدف لويس موريال " أتلانتا" في ريال مدريد
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