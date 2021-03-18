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رياضة

الأهلي يُقيم معرضًا للكتاب لمدة 3 أيام

الخميس 18/مارس/2021 - 04:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يقيم النادي الأهلي معرضا للكتاب لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس، ويستمر حتى السبت المقبل، بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بالتعاون مع الدار المصرية اللبنانية. 

 تقام فعاليات المعرض من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، بجوار حديقة الخالدين، ويشهد المعرض توقيع العديد من الفنانين والمؤلفين وكبار الكتاب. 

 ويتضمن المعرض يوم الجمعة توقيع كل من الكاتب أحمد القرملاوي، والكاتبة رشا سمير، وذلك  في تمام الثانية ظهرا، ويعقبهما حضور كل من الفنان سمير صبري، والروائي أشرف العشماوي في الساعة الثالثة عصرا. 

كما يحضر المعرض الكاتب، ولاء كمال، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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