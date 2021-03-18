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رياضة

استبعاد النقاز.. ساسي والجزيري على رأس قائمة تونس لتصفيات أمم أفريقيا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج، استعدادا لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.


وشهدت قائمة منتخب تونس، تواجد ثنائي نادي الزمالك فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري، بينما استبعد حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق والترجي الحالي، رغم تألقه مع باب سويقه في الفترة الأخيرة.


وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:


معز حسن - عاطف الدخيلي - أيمن دحمان - فاروق بن مصطفى - علي العابدي - ياسين مرياح - ديلان برون - منتصر الطالبي - أيمن بن محمد - أسامة الحداد - محمد دراغر - وجدي كشريدة - محمد علي اليعقوبي - آدم بلامين - إلياس السخيري - محمد علي بن رمضان -  فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - معتز الزدام  سعد بقير - تونكتي - يوسف المساكني - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيع - وهبي الخزري -  فراس شواط - سيف الدين الجزيري.

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