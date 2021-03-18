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أخبار العالم

عن الجرائم.. سلطنة عمان تحصد جائزة أفضل فيلم توعوي

الخميس 18/مارس/2021 - 05:49 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيــــس رضـــا
فازت سلطنة عُمان – ممثلة في شرطة عُمان السلطانية - بجائزة أفضل فيلم توعوي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر الـ 44 لقادة الشرطة والأمن العرب 2021م، الذي عُقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر الأمانة العامة بتونس.

وهدفت المسابقة - التي شاركت فيها العديد من الدول العربية - إلى تعميق الوعي الأمني لدى المواطن، وتشجيعه على المساهمة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، والتي تمثلت في خمسة محاور هي: مكافحة التطرف والإرهاب، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحقوق الإنسان في العمل الأمني إلى جانب السلامة المرورية.

وتأتي مشاركة شرطة عُمان السلطانية في هذه المسابقة لتأصيل الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة الجريمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

يُذكر أن السلطنة ممثلة بشرطة عُمان السلطانية، قد فازت بجائزة أفضل فيلم توعوي في مجال مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، في المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 2016م.
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