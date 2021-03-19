بإمكانيات رائدة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G

يبحث كثيرون عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G، بعد أن كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب رسميا عن أحدث هواتف سلسلة Galaxy A، أمس، والتي تضم طرازي Galaxy A52 و Galaxy A72، ضمن الفئة المتوسطة من أجهزة الشركة الكورية الجنوبية، ويحتوي طراز A52 على نسختين أحدهما لشبكات 4G والآخر 5G.





سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"، يحتوي هاتف Galaxy A52 4G، على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 بكسل+، مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، ولتحسين الرؤية في ضوء الشمس الساطع، تصل الشاشة إلى درجة سطوع بنسبة 800 شمعة، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.





ويمتاز هاتف Galaxy A52 4G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل وتدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، مع كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 123 درجة، ومستشعرين بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف Galaxy A52 4G، على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع شاحن مرفق بالصندوق بقوة 15 وات.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy A52 4G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة إلى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويعمل هاتف Galaxy A52 4G، بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويمتاز الهاتف بحماية إضافية للحصول على تصنيف IP67، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.





ويضم هاتف Galaxy A52 4G، منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميلليمتر ومكبرات صوت ستيريو مدعومة من Dolby Atmos، بما في ذلك وضع Dolby Atmos للألعاب.





ويتوفر هاتف Galaxy A52 4G، بأربعة خيارات لونية هي الأسود والبنفسجي والأبيض والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 350 يورو أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري).







