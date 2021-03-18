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ديني

الشحات العزازي: كل شخص حر في عقيدته لكن لا يزعزع عقيدة الآخرين .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إن كل انسان حر فى معتقده وفكره، ما دام لم يظهر انتقاص العقيدة.


وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل شخص حر فى عقيدته ولا إكراه فى الدين، لكن لا يعلن على الناس ويكون هدفه زعزعة عقيدة الناس فهذا ليس بحرية".


وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم علمنا حسن الحوار مع أصحاب الديانات الاخرى، لافتا إلى أن الإنصات من سمات المسلم.


وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "ان اول عدو ظهر للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، هم أهل مكة، وأصدق كلمة اثنى عليها سيدنا النبى كانت من مشرك، وهو لبيد، حيث قال ألا كل ما خلى الله باطلا، والنبى قال هذه أصدق كلمة قالها شاعر، رغم أنه خصم إلا أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم أنصفه". 


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