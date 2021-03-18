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توك شو

تمثال نتنياهو عاريًا جالسًا القرفصاء يثير ضجة في تل أبيب.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 08:50 م
نتنياهو
نتنياهو
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قسم التوك شو
كشف تقرير قناة "الغد" عن تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه عاريا بوضعية القرفصاء الذي أثار ضجة كبيرة في تل أبيب. 

وتابع التقرير أن هناك مقطع فيديو نشر لتمثال صنعه معارض لنتنياهو لم تعرف هويته، وتم وضعه في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب قبل 6 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

بلدية تل أبيب أزالت التمثال بعد وقت قصير من اكتشافه.

ليست هذه المرة الأولى التي يصنع فيها معارضون تمثالًا لنتنياهو على هيئته، ففي يوليو 2020، صنع الفنان إيتاي زليت تمثالًا لنتنياهو جالسًا أمام طاولة مكدسة بالطعام.
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