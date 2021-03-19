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تعليم

عميد طب حلوان يشيد بدور الجيش الأبيض في يوم الطبيب المصري

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:35 ص
الدكتور ممدوح مهدي
الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب
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اسلام خالد
وجه الدكتور ممدوح مهدي أستاذ الباطنة بكلية الطب وعميد كلية الطب بجامعة حلوان،الثناء والتقدير لجميع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي وذلك بمناسبة إحتفالية يوم الطبيب المصري الثالث والأربعون، لما بذلوه من تضحيات لا تُقدر بثمن وخاصةً في الآونة الأخيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور مهدي فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه لا يوجد أحد ينكر الدور العظيم الذي قام به الأطباء فى مواجهة وباء فيروس كورونا فهم  "جيش مصر الأبيض" الذى يحمى المصريين من خطر الإصابة  والذين تصدوا الفيروس فى الخطوط الاولى مع بداية أزمة كورونا ولذلك يجب علينا تقديم كل الدعم والتقدير لهم والوقوف بجانبهم.


واستطرد قائلا إنه يجب علينا جميعًا فى مثل هذا اليوم يجب أن نكون جديرين بالذكر لبعض الأطباء الذين قاموا بدور مهني وإنساني وكبير وان نتذكر الشهداء من الأطقم الطبية الذين كانوا فى الصفوف الأولية مدافعين عن مصر من الوباء.
 
جدير بالذكر ، إن العالم يحتفل بيوم الطبيب ، على حسب كل دولة ، حيث نحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 من شهر مارس من كل عام، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، ويجري في هذا اليوم تكريم المميزين من الأطباء من مختلف محافظات مصر .
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