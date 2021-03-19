عضو بالشيوخ: مصر تعاملت على مدار عام كامل مع أزمة فيروس كورونا بكل حرفية

قال النائب محمد رشاد عثمان مجلس الشيوخ إن مصر تعاملت على مدار عام كامل مع أزمة فيروس كورونا بكل حرفية ومهنية وهو ما أدى الى التقليل بشكل كبير من آثار الجائحة، عكس دول الجوار التي تردت أمام كورونا وتحطمت اقتصادياتها.





وأشار رشاد خلال تصريحات له اليوم، إلى الأهمية البالغة في استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، ولاسيما ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وتأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وفق توجيهات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي.





كما اشاد عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات من جانب وزارة الصحة المصرية، لتوفير مخزون استراتيجى من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر، وتكثيف الاستعدادات حاليا؛ من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان الكريم، وتعزيز الأرصدة في الأدوية الاستراتيجية وأدوية الأمراض المزمنة.





وقال نائب الاسكندرية، إن توفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، سيقضي تماما على أي اختناقات أو احتياجات لبعض المستشفيات في خزانات الأكسجين، مضيفا أن الدولة تسير عبر خطين متوازيين، في الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا وفي الوقت نفسه الحفاظ على حركة الاقتصاد والانتاج في الدولة.