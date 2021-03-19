بـ 1.6 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش في الغربية





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية نشاط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم ( 240 طربة حشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .





تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.



