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حوادث

بـ 1.6 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش في الغربية

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:05 ص
حشيش
حشيش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية نشاط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم ( 240 طربة حشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

 تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.

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