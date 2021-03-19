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سيارات

بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:02 ص
بيجو تكشف عن احدث
بيجو تكشف عن احدث اصداراتها .. 308 الجديدة كليًا
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صبري طلبه

كشفت شركة بيجو العالمية عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، و هي النسخة 308 و التي تأتي بملامح الهاتشباك، و تعد هي السيارة الأولى التي تحمل شعار الاسد الفرنسي الجديد، و ظهرت باطلالة خضراء اللون و بمقدمة انسيابية تميزها الشبكات الأمامية، و الشرائط الضوئية الطولية.

 

يصل طول النسخة الجديدة بيجو 308 إلى 4.36 متر، و بارتفاع يصل إلى 1.44 متر، و قاعدة عجلات بطول 2.675 متر، كما تأتي بعجلات رياضية تراوحت قياساتها بين 16 و 18 بوصة، و مساحة تخزين تسع لـ 420 لتر، و يمكن زيادتها إلى 1.323 لتر عند طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة أكبر.

 

جاءت السيارة باطلالة الاخضر الزيتوني، و من المفرض أنها ستطرح بعدة خيارات اخرى مثل White Banquise Gray، و Black Perla Nera، و Elixir Red، و Artense، و Pearl White.

 

بينما تمتعت المقصورة الداخلية بـ شاشة عدادات بقياس 10 بوصة للاعلى تجهيزًا، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة، و فرامل يد كهربائية، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية.

كما تحتوي على نظام تكييف Clean Cabin يعمل على تنقية الهواء، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و سبويلر خلفي رياضي، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، إلى جانب مرايات كهربائية ذات شرائط ضوئية، و جنوط رياضية أنيقة.

 

تتوفر السيارة عبر محرك مكون من 3 اسطوانات سعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، بقوة تتراوح بين 110 إلى 130 حصان، و تستمد سرعتها عبر ناقل يدوي سداسي السرعات، أو أوتوماتيكي الأداء ذات 8 سرعات.

 

و هناك نسخة اخرى من المحرك تأتي بمهام رباعية الاسطوانات، و بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 130 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال" و "اوتوماتيكي"، كما ستأتي بطراز هجين كهربائي يعزز من قدرات الوحش الفرنسي الجديد.

بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور
بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور
بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور
بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور
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