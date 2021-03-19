بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور

كشفت شركة بيجو العالمية عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، و هي النسخة 308 و التي تأتي بملامح الهاتشباك، و تعد هي السيارة الأولى التي تحمل شعار الاسد الفرنسي الجديد، و ظهرت باطلالة خضراء اللون و بمقدمة انسيابية تميزها الشبكات الأمامية، و الشرائط الضوئية الطولية.
يصل طول النسخة
الجديدة بيجو 308 إلى 4.36 متر، و بارتفاع يصل إلى 1.44 متر، و قاعدة عجلات بطول
2.675 متر، كما تأتي بعجلات رياضية تراوحت قياساتها بين 16 و 18 بوصة، و مساحة
تخزين تسع لـ 420 لتر، و يمكن زيادتها إلى 1.323 لتر عند طي المقاعد الخلفية
للحصول على مساحة أكبر.
جاءت السيارة
باطلالة الاخضر الزيتوني، و من المفرض أنها ستطرح بعدة خيارات اخرى مثل White
Banquise Gray،
و Black Perla Nera،
و Elixir Red،
و Artense،
و Pearl White.
بينما تمتعت
المقصورة الداخلية بـ شاشة عدادات بقياس 10 بوصة للاعلى تجهيزًا، و شاشة ملونة
تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة، و
فرامل يد كهربائية، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات
صوتية.
كما تحتوي على
نظام تكييف Clean Cabin يعمل على تنقية الهواء، و مصابيح أمامية و
خلفية تعمل بتقنية LED، و سبويلر خلفي رياضي، و عواكس ضوئية على
جانبي الصادم الخلفي، إلى جانب مرايات كهربائية ذات شرائط ضوئية، و جنوط رياضية أنيقة.
تتوفر السيارة عبر محرك مكون من 3 اسطوانات سعة 1200 سي سي متصل بشاحن
توربيني، بقوة تتراوح بين 110 إلى 130 حصان، و تستمد سرعتها عبر ناقل يدوي سداسي
السرعات، أو أوتوماتيكي الأداء ذات 8 سرعات.
و هناك نسخة اخرى من المحرك تأتي بمهام رباعية الاسطوانات، و بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 130 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال" و "اوتوماتيكي"، كما ستأتي بطراز هجين كهربائي يعزز من قدرات الوحش الفرنسي الجديد.