أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو نسختها 508 موديل 2021 داخل السوق المصري للسيارات عبر 4 فئات وهما، ACTIVE و ALLURE و GT LINE و الفئة الرابعة كاملة التجهيزات GT LINE RED INTERIOR، و تعتبر النسخة 508 واحدة الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيدن، و التي تأتي بتصميم إنسيابي، و مصابيح أمامية حادة، إلى جانب باقات الرفاهية و التحكم المقدمة.

جاءت السيارة بقياسات هيكيلية فقدر طولها بحوالي 4750 مم، و بعرض 1859 مم، و بارتفاع 1403 مم، و مساحة خلفية تستعب لـ 487 لتر، و جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، و خزان وقود بـ طاقة 62 لتر، و قاعدة عجلات يبلغ قياسها نحو 2.79 متر.

بينما تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1400 دورة في الدقيقة.

و تستمد أمر التسارع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، إلى جانب حزمة الحماية و الأمان و برامج الفرامل المتطورة، كما زودت بالعديد من التجهيزات مثل، فتحة سقف بانوراما، و مستشعرات ركن ، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و فرامل يد كهربائية، و تكيف هواء مزدوج، و عجلة قيادة متعددة المهام.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 508 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 479.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 519.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 598.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 604.990 جنيه.