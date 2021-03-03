تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

حققت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو شهرة واسعة فى العديد من الأسواق العالمية ، وبالاخص فى اسواق الشرق الاوسط والخليج ، وتميزت بنسخ الـ SUV فى سوق المملكة العربية السعودية .





وطرحت الشركة الفرنسية العريقة مؤخرا فى السوق السعودى ، السيارة متعددة الاستخدامات فئة الـSUV بيجو 5008 الجديدة كليا كموديل عام 2021 .





وراعة بيجو فى تصميم هذه السيارة التصميم الواسع لتناسب جميع الفئات حيث تم تزويدها بثلاثة صفوف من المقاعد لتتسع لسبعة ركاب فهى سيارة رياضية وعائلية .





وتستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 165 حصان، و عزم 240 نيوتن/متر، مع نظام الجر الأمامي.





و تبلغ السرعة القصوى للسيارة: 190 كم / س ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0100 كم / ساعة هو 9.0 ثانية ، و تمتلك السيارة ناقل حركة أتوماتيك بـ6 سرعات.





وهناك العديد من وسائل الترفيه داخل السيارة بيجو 5008 موديل 2021 منها اعدادات التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة ، و مدخل AUX ، و مشغل اسطوانات CD ، و أقفال آلية للأبواب ، و 10 مكبرات الصوت ، و تحكم كهربائي بالمقاعد ، و مقاعد رياضية مع خاصية التدليك المستمر.





بالاضافة الى جنوط مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة ، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية مع الوقود المتوفر ، و نظام ملاحة ، مقاعد من الجلد ، و حساسات أمامية وخلفية ،و فتحة سقف بانورامية ،و نظام تدفئة المقاعد ، نظام المساعدة على الاصطفاف.





تأتي السيارة الى المملكة في ثلاث فئات " ACTIVE – ALLURE – GT-LINE "

- بيجو 5008 ACTIVE 2021 ، بسعر 96,000 ريال

- بيجو 5008 ALLURE 2021 ، بسعر 112,500 ريال

- بيجو 5008 GT-LINE 2021 ، بسعر 128,300 ريال