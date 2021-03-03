تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

حققت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو شهرة واسعة فى العديد من الأسواق العالمية ، وبالاخص فى اسواق الشرق الاوسط والخليج ، وتميزت بنسخ الـ SUV فى سوق المملكة العربية السعودية .
وطرحت الشركة
الفرنسية العريقة مؤخرا فى السوق السعودى ، السيارة متعددة الاستخدامات فئة الـSUV بيجو 5008 الجديدة كليا كموديل
عام 2021 .
وراعة بيجو فى
تصميم هذه السيارة التصميم الواسع لتناسب جميع الفئات حيث تم تزويدها بثلاثة صفوف من
المقاعد لتتسع لسبعة ركاب فهى سيارة رياضية وعائلية .
وتستمد السيارة بيجو
5008 موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، بنظام التوقيت
المتغير الذكي للصمامات بقوة 165 حصان، و عزم 240 نيوتن/متر، مع نظام الجر الأمامي.
و تبلغ السرعة القصوى
للسيارة: 190 كم / س ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0100 كم / ساعة هو 9.0 ثانية
، و تمتلك السيارة ناقل حركة أتوماتيك بـ6 سرعات.
وهناك العديد من وسائل الترفيه داخل
السيارة بيجو 5008 موديل 2021 منها اعدادات التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة
، و مدخل AUX ، و مشغل اسطوانات CD ، و أقفال آلية للأبواب
، و 10 مكبرات الصوت ، و تحكم كهربائي بالمقاعد
، و مقاعد رياضية مع خاصية التدليك المستمر.
بالاضافة الى جنوط
مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة ، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية مع الوقود المتوفر
، و نظام ملاحة ، مقاعد من الجلد ، و حساسات أمامية وخلفية ،و فتحة سقف بانورامية
،و نظام تدفئة المقاعد ، نظام المساعدة على الاصطفاف.
تأتي السيارة الى
المملكة في ثلاث فئات " ACTIVE – ALLURE – GT-LINE "
- بيجو 5008 ACTIVE
2021 ، بسعر 96,000 ريال
- بيجو 5008 ALLURE
2021 ، بسعر 112,500 ريال
- بيجو 5008 GT-LINE 2021 ، بسعر 128,300 ريال