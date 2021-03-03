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سيارات

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:13 م
بيجو 5008 موديل 2021
بيجو 5008 موديل 2021
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كريم عاطف

حققت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو شهرة واسعة فى العديد من الأسواق العالمية ، وبالاخص فى اسواق الشرق الاوسط والخليج ، وتميزت بنسخ الـ SUV فى سوق المملكة العربية السعودية .


وطرحت الشركة الفرنسية العريقة مؤخرا فى السوق السعودى ، السيارة متعددة الاستخدامات فئة الـSUV بيجو 5008 الجديدة كليا كموديل عام 2021 .


وراعة بيجو فى تصميم هذه السيارة التصميم الواسع لتناسب جميع الفئات حيث تم تزويدها بثلاثة صفوف من المقاعد لتتسع لسبعة ركاب فهى سيارة رياضية وعائلية .


وتستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 165 حصان، و عزم 240 نيوتن/متر، مع نظام الجر الأمامي.


و تبلغ السرعة القصوى للسيارة: 190 كم / س ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0100 كم / ساعة هو 9.0 ثانية ، و تمتلك السيارة ناقل حركة أتوماتيك بـ6 سرعات.


وهناك العديد من وسائل الترفيه داخل السيارة بيجو 5008 موديل 2021 منها اعدادات التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة ، و مدخل AUX ، و مشغل اسطوانات CD ، و أقفال آلية للأبواب ، و 10 مكبرات الصوت ، و تحكم كهربائي بالمقاعد ، و مقاعد رياضية مع خاصية التدليك المستمر.


بالاضافة الى جنوط مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة ، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية مع الوقود المتوفر ، و نظام ملاحة ، مقاعد من الجلد ، و حساسات أمامية وخلفية ،و فتحة سقف بانورامية ،و نظام تدفئة المقاعد ، نظام المساعدة على الاصطفاف.


تأتي السيارة الى المملكة في ثلاث فئات " ACTIVE – ALLURE – GT-LINE  "

- بيجو 5008 ACTIVE 2021 ، بسعر 96,000 ريال

- بيجو 5008 ALLURE 2021 ، بسعر 112,500 ريال

- بيجو 5008 GT-LINE 2021 ، بسعر 128,300 ريال

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية
تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية
تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية
تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية
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