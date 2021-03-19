محمد عدوية: أحب التواجد على الساحة الفنية بعمل إيجابي.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية، إنه كان يتوقع نجاح أغنية تتر مسلسل وراء كل باب لأن الأغنية اسرية وبها حالة من التكاتف الأسري.





وأضاف محمد عدوية في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أحب نوعية كلمات أغنية تتر وراء كل باب ".





وتابع :" اغنية تتر ورا كل باب فكرتني بـ الطقوس الأسرية والتجمعات العائلية في المناسبات".





وأكمل محمد عدوية:" لما أغني أغنية تتر مسلسل بسمع واعرف قصة المسلسل الاول"، مضيفا:" أنا مهتم بعمل اغنية إيجابية واكون متواجد على الساحة بطريقة إيجابية واتعرض عليا حاجات كتير مش سكتي ومش هتنجح معايا ورفضتها ".