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حقيقة تجسس واختراق مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين.. خبير يوضح

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:56 ص
الفيس بوك
الفيس بوك
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البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "حقيقة التصنت و اختراق مواقع التواصل الاجتماعي لحساباتنا وكيف نحمي سرية معلوماتنا".

وفى نفس السياق قال المهندس تامر محمد خبير أمن المعلومات، إن الشخص الآن عندما يتحدث مع غيره عن سلع معينة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد دقائق يلاحظ إعلانات للسلع التى تحدث عنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع أصبح الآن على الهواء، ولذلك ما يحدث أمر طبيعي.

وحكى موقف تعرض له بخصوص هذا الأمر وقال:" كنت اتحدث مع صديق عبر الواتس أب على أنواع الساعات، و خلال الدخول على الفيس بوك وجد إعلانات عن ساعات و أسعار لـ الساعات".

ولفت إلى أن الشخص عندما يتصفح أو يتحدث من خلال جهاز كمبيوتر يكون أقل عرضه من التدخل فى الخصوصية الخاصة به.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المواطنين راض لما  تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي.
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