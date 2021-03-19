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وكيل التعليم: سيناء تشهد طفرة تعليمية.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:21 ص
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
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نورهان رأفت
قال محمد عقل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، إنه لا يوجد أغلى أو أعز من ذكرى تحرير طابا على نفوس المصريين.

وأضاف محمد عقل ، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التنمية في سيناء تخطو خطوات متقدمة جدا، وتشهد طفرة على مختلف المجالات .

ولفت إلى أنه رؤية الدولة 2030 في التعليم بسيناء تتحقق، من خلال التوسع في بناء المدارس ، والوصول للمناطق النائية بين الجبال ، لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء البدو.

وتابع : محافظ جنوب سيناء ساعدنا في التوسع في إنشاء المدارس ، وهو إنجاز ساهم في تنفيذ خطط الدولة التعلمية.. هناك مدرستين للتعليم الياباني، الأولى في طور سيناء ، والأخرى في شرم الشيخ ، وتحققان مطالب المحافظة والعاملين بها .
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