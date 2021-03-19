وكيل التعليم: سيناء تشهد طفرة تعليمية.. فيديو

قال محمد عقل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، إنه لا يوجد أغلى أو أعز من ذكرى تحرير طابا على نفوس المصريين.





وأضاف محمد عقل ، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التنمية في سيناء تخطو خطوات متقدمة جدا، وتشهد طفرة على مختلف المجالات .





ولفت إلى أنه رؤية الدولة 2030 في التعليم بسيناء تتحقق، من خلال التوسع في بناء المدارس ، والوصول للمناطق النائية بين الجبال ، لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء البدو.



