للفتيات .. نصائح لـ وضع البلاشر بطريقة صحيحة

قالت خبيرة التجميل ناتالي نصار، لوضع البلاشر أو أحمر الخدود قواعد يجب اتباعها، ولكل شكل وجه طريقة معينة لوضع البلاشر، فصاحبة الوجه الطويل يجب عليها توزيع البلاشر فى منتصف الجبين، وبشكل دائرى من منتصف الخدود حتى الأذن، مع وضع القليل منه أسفل الذقن، وبهذه الطريقة سوف تساعد وجهك على ظهوره بشكل أعرض وسيخفى طوله.

وأضافت خبيرة التجميل ناتالي نصار، أما عن ذات الوجة الماسى تنصح بتوزيع البلاشر بشكل دائرى بداية من منتصف الخدين حتى الاذن، مع وضع كمية قليلة على جنبى الجبين، وذلك يساعد على ابراز وجهك بشكل جذاب.

وأضافت خبيرة التجميل، أما صاحبة الوجه الذي يميل إلى شكل القلب، فيجب عليها وضع البلاشر أسفل عظمتى الخد مباشرة، و ذلك يساعدك على أظهار شكل وجهك بطريقة متوازنه مع أبراز خدودك بشكل جذاب.





وأوضحت أن صاحبة الوجه البيضاوي يجب عليها توزيع البلاشر بكميات خفيفة من منتصف الخدين حتى الأذن، و ذلك سيساعدها على سحب الوجه ألى أعلى قليلًا.

وأشارت إلى أنه يجب على صاحبة الوجة المربع توزيع البلاشر على جنبى الجبين حتى منطقة الحواجب بطريقة خفيفه، مع توزيع بعض منه على عظمتى الوجة حتى الذقن، و ذلك يساعد وجهك على ظهوره بشكل أكثر أنوثة.

وأكدت خبيرة التجميل ناتالي نصار، أن ذات الوجه المستدير يجب عليها وضع أحمر الخدود فى منتصف الخدود، ولكن عليها أن تحاول الإبتعاد عن عظمتى الخدمن خلال توزيعه أسفل عظام الوجنتين و سحبه إلى أعلى قليلا.





الجدير يالذكر ان البلاشر أو أحمر الخدود يعتبر من أهم أدوات المكياج حيث يقوم بإبراز المكياج وجمال ملامح الوجه، لذا يجب وضعه بطريقة صحيحة.



