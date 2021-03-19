العراق.. الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب نفط خام في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام في محافظة كركوك.





المديرية اعلنت في بيان وفقًا لما نشرته صحيفة السومرية نيوز، أن "عملية الضبط تمت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب، ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك".



