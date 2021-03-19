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أخبار العالم

العراق.. الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب نفط خام في كركوك

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:33 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام في محافظة كركوك.

المديرية اعلنت في بيان وفقًا لما نشرته صحيفة السومرية نيوز، أن "عملية الضبط تمت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب، ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك".

وأضاف أنه "وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على".
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