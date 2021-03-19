العراق.. قرارات جديدة حول حظر التجول لمواجهة كورونا

جددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الجمعة، إجراءاتها بفرض حظر التجوال الجزئي والتام.





وذكرت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء في بيان أن اللجنة قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة #بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع.

مبينة أن فرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.





وتضمنت قرارات اللجنة الجديدة، «تضمنت إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت».





ويستمر الموقف الوبائي لإصابات ووفيات كورونا”في العراق بتزايد لم ينخفض، رغم اتخاذ الحكومة العراقية عشرات القرارات بهدف الحد من التفشّي السريع للفيروس.





أمس الخميس، سجّلت وزارة الصحة العراقية 36 وفاة، ليصل عدد الوفيات بعموم البلاد في الـ 7 أيام الماضية إلى 225 حالة وفاة، كما سجّلت 5443 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، أما حالات الشفاء التامة فقد وصلت إلى 3892 حالة شفاء.





ويتصدّر العراق الدول العربية بعدد إصايات “كورونا” وكذا الوفيات أيضًا، فقد بلغت إصاباته 779.458 إصابة مؤكّدة، فضلًا عن 13.896 وفاة، و702.667 حالة شفاء.