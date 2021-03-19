أبرز مواصفات كيا نيرو 2021.. صور

طرح مؤخرا العملاق الكوري كيا السيارة كيا نيرو 2021 و التي تتمتع بمظهر هادئ وأنيق يعزز حضورها ككروس أوفر، وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED أيضًا، مع فتحة سقف في الفئات الأعلى .







تستمد كيا نيرو 2021 قوتها من محرك هايبرد يشتمل على محرك كابا 4 سلندر سعة 1600 سي سي بنظام حقن الوقود المباشر، يولد قوة 105 حصان، مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم يولد قوة 43 حصان، ونظام دفع أمامي، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات والذي يوفر ديناميكية مع استجابة نقل سريعة وشعور بالتوجيه.





ويستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطارية الليثيوم أيون المكوثر خفيفة الوزن، بقدة 1.56 كيلووات/س موضوعة بشكل آمن أسفل المقاعد الخلفية، كما تتميز السيارة بنظام المكابح التجديدية، والذي يعمل على شحن البطارية بتحويل الطاقة الحركية عند التباطؤ أو التوقف إلى طاقة كهربائية، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، بمعدل استهلاك 24 كيلومتر لكل 1 لتر.







كيا نيرو 2021 بها جنوط مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية يُمكن طيها آليًا، تحمل إشارات انعطاف، وسكك سقف ونسافات طين، ويُمكنك أيضًا رؤية الحساسات الأمامية والخلفية الهامة لوسائل مساعدة السائق، كما تتمتع بلمسات كرومية تعزز مظهرها الأنيق مثل المقابض الكرومية.

في الداخل، تتميز كيا نيرو 2021 بمقصورة أنيقة وهادئة تسع لـ 5 رُكاب في صفين من المقاعد، مع مقاعد جلد أو قماش حسب الفئة، مع إمكانية التحكم في كرسي السائق كهربائيًا، كما استخدمت كيا الجلود لتغطية العديد من أجزائها مثل المقود وعصا ناقل الحركة، ويتوفر مسند وسط خلفي، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 لزيادة مساحة التخزين الخلفية.