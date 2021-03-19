تسريب تصميم لوسيد جرافيتي SUV الكهربائية .. صور

تسربت صور تخطيطية لموديل لوسيد جرافيتي الجديد من مكتب براءات الاختراع الأوروبي، وهي تنتمي لطراز السيارات الـ SUV الكهربائية الجديدة.





والتصميم الخارجي لسيارة لوسيد جرافيتي SUV مستوحى من موديل إير سيدان مع اشتراكهما في لغة تصميم موحدة للعلامة، ومن المنطقي مشاركة المنصة والتقنيات كذلك.





وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب دمج شركة لوسيد موتورز lucid motors لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من السعودية مع شركة Churchill Capital الاستثمارية في صفقة لطرح أسهم لوسيد موتورز lucid motors في اكتتاب عام في البورصة.



وستتم هذه الصفقة تزامنا مع إنتاج لوسيد lucid لأول موديل كهربائي باسم لوسيد اير lucid air سيدان بدعم من الصندوق السيادي السعودي، ووزارة الاستثمار السعودية وستتوفر إير بإصدارات بقوة 1,000 وصولًا إلى 1,800 حصان.



شركة Churchill Capital الاستثمارية طرحت أسهمها بالفعل في اكتتاب عام أولي في يوليو 2020 مع تجميعها لاستثمارات بقيمة 2 مليار دولار ، وقد قفزت أسهم الشركة في بورصة نيويورك بحوالي 400% هذا العام، وبحوالي 30% بعد تقارير الاندماج مع لوسيد موتورز lucid motors .

وستتوفر لوسيد جرافيتي SUV بداخلية 7 أو 8 ركاب لمنافسة تيسلا موديل X بشكل مباشر، مع استخدام نفس محركات موديل إير بقوة تتراوح بين 480 و1080 حصان ونظام دفع رباعي قياسي ومن المتوقع انطلاق لوسيد جرافيتي الجديدة في 2023، متبوعة بـ 4 موديلات أخرى للعلامة الأمريكية، منهم بيك أب كهربائية جديدة.