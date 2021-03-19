أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

1- ميتسوبيشي لانسر2004 mitsubishi lancer



تأتي ميتسوبيشي لانسر2004 mitsubishi lancer بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 85 حصان، وعزم 140 نيوتن، ويتوافر لها محرك 1600 وهي تعتبر أول شكل في لانسر بومة وتتميز بالعديد من الكماليات وأنظمة الأمان أبرزها تكييف وسنتر لوك ودريكسيون باور، ووسائد هوائية، وأنظمة فرامل ABS ومتاحة بفتحة سقف وجنوط اسبور وعتب جانبي في أعلى فئة ويبلغ متوسط سعرها موديل 2004 حوالي 115.000 جنيه.

4-سوزوكي ماروتي suzuki alto





تأتي السيارة سوزوكي ماروتي suzuki alto بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.





بدأ إنتاج لانسر كريستاله من عام 1996 حتي عام 2000 و صنعت بالكامل في اليابان و يتراوح سعر السيارة لانسر كريستاله من 70.000 جنيه حتى 90.000 جنيه حسب حالة الماتور والكماليات المزودة بها السيارة .

ارتفعت مؤخرا حركة بيع وشراء السيارات المستعملة خصوصا مع اقتراب فصل الصيف ويسعي الكثير من حبي الشراء لعقد المقارنات بين المواصفات والأسعار خصوصا مع كثرة الخيارات في شراء السيارات المستعملة بدلا من السيارات الجيدة مرتفعة الثمن و في هذا السياق نعرض عليكم أسعار و مواصفات ارخص 5 سيارات مستعملة في مصر .2- سوزوكي ألتو suzuki altoتأتي السيارة سوزوكي ألتو suzuki alto بمحرك 800 سي سي بقوة 48 حصان، وفتيس مانيوال، ويتوافر بالسيارة العديد من الكماليات الأساسية من تكييف وباور وزجاج كهربائي وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 56.000 جنيه.3- نيسان صني 2003 nissan sunnyتأتي نيسان صني 2003 nissan sunny بمحرك سعة 1300سي سي بقوة 92 حصان، وتتمتع بالعديد من الكماليات ممثل زجاج كهربائي، ونظام صوتي، وأنظمة الأمان ضمنها فرامل ABS ووسائد هوائية في بعض الفئات ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 100.000 جنيه.5-لانسر كريستاله mitsubishi lancer crystalتتميز السيارة لانسر و التي يلقبها المصريون بالكريستالة نظرا لمكانتها عندهم بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.