ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:34 م
لانسر كريستاله
لانسر كريستاله
Advertisements
اشرف عطية
ارتفعت مؤخرا حركة بيع وشراء السيارات المستعملة خصوصا مع اقتراب فصل الصيف ويسعي الكثير من حبي الشراء لعقد المقارنات بين المواصفات والأسعار خصوصا مع كثرة الخيارات في شراء السيارات المستعملة بدلا من السيارات الجيدة مرتفعة الثمن و في هذا السياق نعرض عليكم أسعار و مواصفات ارخص 5 سيارات مستعملة في مصر .

1- ميتسوبيشي لانسر2004 mitsubishi lancer

تأتي ميتسوبيشي لانسر2004 mitsubishi lancer بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 85 حصان، وعزم 140 نيوتن، ويتوافر لها محرك 1600 وهي تعتبر أول شكل في لانسر بومة وتتميز بالعديد من الكماليات وأنظمة الأمان أبرزها تكييف وسنتر لوك ودريكسيون باور، ووسائد هوائية، وأنظمة فرامل ABS ومتاحة بفتحة سقف وجنوط اسبور وعتب جانبي في أعلى فئة ويبلغ متوسط سعرها موديل 2004 حوالي 115.000 جنيه.

2- سوزوكي ألتو suzuki alto

تأتي السيارة سوزوكي ألتو suzuki alto بمحرك 800 سي سي بقوة 48 حصان، وفتيس مانيوال، ويتوافر بالسيارة العديد من الكماليات الأساسية من تكييف وباور وزجاج كهربائي وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 56.000 جنيه.


3- نيسان صني 2003 nissan sunny

تأتي نيسان صني 2003 nissan sunny بمحرك سعة 1300سي سي بقوة 92 حصان، وتتمتع بالعديد من الكماليات ممثل زجاج كهربائي، ونظام صوتي، وأنظمة الأمان ضمنها فرامل ABS ووسائد هوائية في بعض الفئات ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 100.000 جنيه.

4-سوزوكي ماروتي suzuki alto

تأتي السيارة سوزوكي ماروتي suzuki alto بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.

5-لانسر كريستاله mitsubishi lancer crystal

تتميز السيارة لانسر و التي يلقبها المصريون بالكريستالة نظرا لمكانتها عندهم بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.

بدأ إنتاج لانسر كريستاله من عام 1996 حتي عام 2000 و صنعت بالكامل في اليابان و يتراوح سعر السيارة لانسر كريستاله من 70.000 جنيه حتى 90.000 جنيه حسب حالة الماتور والكماليات المزودة بها السيارة .
أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك 2021 الجديدة في مصر.. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

ترشيحاتنا

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

خاص| تعليق ناري من سيمبا التنزاني على اتهامه بتزوير مسحات المريخ السوداني

بعد انزلاقه على سلم الطائرة .. تكهنات وجدل حول صحة جو بايدن ومستقبل "الرئيس هاريس" | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومهم العالمي .. الأفكار الخاطئة عن مصابي متلازمة داون وتصحيحها

وجبة متكاملة سهلة .. إليك طريقة عمل الأرز بالبشاميل

4 طرق طبيعية لوقف العطس المتكرر .. تعرف عليها