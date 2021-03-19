وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. غدا

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غدًا السبت مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021.
يذكر أن من بين الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.
تتضمن الشروط إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.