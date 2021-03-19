وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. غدا

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غدًا السبت مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021.





يذكر أن من بين الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.



