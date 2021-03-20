تعرف على أسعار العملات الأجنبية بمستهل التعاملات

ننشر سعر الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.61 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.72 جنيه للشراء و 22.02 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.80 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.83 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل ين يابانى نحو 14.30 جنيه للشراء و 14.48 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.