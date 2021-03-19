جامعة القاهرة.. اختتام الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الأول.. معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي لمتابعة جائحة كورونا

* الخشت : منصة بلاك بورد وجورميه تعملان بكفاءة عالية ولم نرصد أي شكاوى

* جامعة القاهرة : المعمل الجديد مزود بجهاز BD MAX للتحليل الآلي لعدةأمراض معدية





شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع.









قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كليات الجامعة تختتم اليوم، الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، لافتا إلى أن منصة بلاك بورد وجورميه تعملان بكفاءة عالية ولم يتم رصد أي شكاوى.





وأضاف أن الامتحانات تعقد، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والزراعة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدراسات العليا الأفريقية، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.





وشدد الدكتور محمد الخشت على جميع الكليات بالالتزام بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة نهاية شهر فبراير الماضي وتستمر حتى بداية شهر أبريل، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تأسيس معمل الأمان الحيوي بكلية الصيدلة، كواحد من مشروعات الفريق البحثي الذي شكله مارس العام الماضي من علماء كليات الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والذكاء الاصطناعي لمتابعة وضع جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور الخشت، إن معمل الأمان الحيوي بكلية الصيدلة تم تأسيسه وتجهيزه بأحدث الأجهزة، بالاستعانة بمركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن المعمل مزود بجهاز BDMax الذي يقوم بالتحليل الآلي لعدة أمراض معدية بدون تدخل بشري في أي من خطوات استخراج الأحماض النووية أو إجراء الاختبارات، وأحد أهم الاختبارات هو الكشف عن كوڤيد -19، أو مرض ڤيروس كورونا في المسحات الأنفية.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المعمل حاليًا به إمكانية الزراعة البكتيرية والڤيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوي من أحدث طراز، كما أنه مزود باختبار سريع يقوم بالكشف عن يروتينات الڤيروس في مسحات أنفية، كما تم تركيب تكييف مركزي يتيح فلترة تامة للهواء الداخل والخارج، كما تم تأسيس المعمل بأحدث الرفوف والبنشات المقاومة للحريق والأحماض المضادة للميكروبات، مشيرًا إلى أن المعمل سيتم تحديثه بصفة مستمرة بما يستجد من أجهزة واحتياجات سواء لاختبارات تشخيصية وتجربة عقاقير جديدة على الفيروسات المماثلة أو أية بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل خطرًا وبائيًا في أي وقت.





من جانبها قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن جامعة القاهرة اليوم، بدعم من رئيس الجامعة واهتمامه بالمعامل والبنية التحتية العلمية وحرصه على تدبير التمويل، أكثر جاهزية للموجات المتوقعة في عدد الحالات، كما أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرض ويطبقونه في تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وغيره.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بادر منذ عام بتشكيل عدة فرق بحثية تضم علماء الجامعة من عدد من الكليات المعنية بمتابعة وضع جائحة كورونا، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشيها، وقد ضمت الفرق البحثية علماء من كليات الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام إلى جانب فريق من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.





وكان الدكتور الخشت قد حدد للفرق البحثية المشكلة مهاما عاجلة وأخرى طويلة المدى، فمن المهام العاجلة كانت المتابعة المستدامة لكل ما يستجد من أبحاث منشورة وتشكيل عدة فرق للمسح المرجعي وتلخيص الأبحاث الدولية بالمجهود البشري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تم طرح تمويل لمشروعات بحثية متنوعة، وأخيرًا قام أعضاء الفريق البحثي بأنفسهم بعدة مشروعات بحثية سواء لتتبع انتشار المرض أو تعيين الشفرة الوراثية للفيروسات المعزولة من مصر أو لتعيين الاستجابة المناعية بين أفراد الطاقم الطبي وغيرهم.





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كما حدد رئيس جامعة القاهرة، أهدافا بعيدة المدى للجنة، وهي الاستعداد لما سيأتي من مراحل مختلفة للجائحة الحالية وأي تهديد آخر من أمراض مُعدية، وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة.





وتعتبر جامعة القاهرة، الجامعة الأولى على مستوى مصر في الأبحاث المنشورة دوليًا عن فيروس كورونا المستجد، بما يقارب ثلث إنتاج مصر من المقالات العلمية المنشورة دوليًا ما بين أوراق بحثية أو مقالات مرجعيّة، وتشكل المقالات المنشورة دوليًا تحديدًا (29%) من المقالات المنشورة من مصر، كما سجلت جامعة القاهرة نسبة 25% من عدد إنتاج مصر من الدراسات السريرية المسجلة دوليًا حول مرض كوفيد- 19 في موقع Clinical Trials بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة غ استخلاص نتائج ٣٨٠ تجربة سريرية عالمية على الموقع الإلكتروني ليستفيد بها باحثو العالم، وتمويل عشرات المشروعات البحثية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وكشف التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والمعامل المركزية وأبحاث الدم بالقوات المسلحة.









وفى نفس السياق ، ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا للجنة العليا للمستشفيات الجامعية، لمتابعة آليات مجابهة فيروس كورونا الجاري تنفيذها، والتأكيد على مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي وجاهزيتها لخدمة المرضى.





حضر الاجتماع، الذي عقد بكلية طب قصر العيني، عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومديرو المستشفيات، وأمين عام الجامعة.





واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية، والإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة موضحًا استمرار المتابعة اليومية لحالات العزل.





كما ناقش الاجتماع، وضع آليات جديدة للعمل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد تحويله من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر ونقل تبعيته للمستشفيات الجامعية، ورفع مستوى جودة الأداء وتطبيق قواعد الحوكمة، وتوفير نظام ضبط داخلي إداريًا وماليًا، وتحديد المسؤوليات، ومواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، وإحكام قواعد الصرف.





ووجه الدكتور محمد الخشت، بتعميم النظم الاليكترونية واستخدامها في متابعة المرضى، ومواصلة تطعيم الأطقم الطبية وفقًا للجدول الزمني من وزارة الصحة، كما شدد على ضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية.





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وأكد رئيس جامعة القاهرة، الحرص على حماية الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لهم، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



