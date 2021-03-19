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أخبار العالم

السعودية.. حدث مهم تنتظره المملكة غدا.. تفاصيل

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:12 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن إطلاق قمرين صناعيين سعوديين يوم غد السبت.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بحسب صحيفة المواطن السعودية : نهنئ أنفسنا بإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، صباح يوم غد مصنّعة بأيدٍ سعودية. 

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن إطلاق قمرها السابع عشر صباح يوم غد السبت من كازاخستان، باسم (شاهين سات)، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية، والقمر الصناعي التعليمي (CubeSat).
 
وتعد جامعة الملك سعود هي أول جامعة سعودية تُطلق قمرًا صناعيًّا مكعبًا CubeSat بحجم 10*10*10 سم، ووزن 1 كيلوجرام، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية.

 
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