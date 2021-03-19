نقص بعض الفيتامينات في الجسم يسبب الاكتئاب.. تعرف عليها

الاكتئاب مشكلة قد يسببها نقص فيتامينات ؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؛ بعض الفيتامينات التي إذا نقصت في الجسم؛ يصاب صاحبه بالاكتئاب..





1- فيتامين B1.. مهم لصحة ونشاط الدماغ، ويؤثر النقص الحاد سلبًا على عمل الدماغ. وقد تظهر علامات الاكتئاب





2- فيتامين B3.. يؤدي نقصه إلى مرض البلغاريا الذي يعد الاضطراب النفسي والخرف إحدى علاماته. كما يؤدي إلى القلق وبطء النمو العقلي والاكتئاب.





3- فيتامين B5.. نقصه يؤدي إلى التعب العام، والاكتئاب، والأرق، وتهيج الجلد، وخدران وتنميل الأطراف.





4- فيتامين B6.. يساعد في تصنيع النواقل العصبية، مثل: السيريتونين، والميلاتونين والدوبامين والتي يؤدي نقصها إلى الاضطراب الذهني والاكتئاب.





5- فيتامين B9 (حمض الفوليك).. نقصه قد يؤدي إلى خطر الاكتئاب. فقد تبين بحسب دراسة لعام 2008 بأن البعض من مرضى الاكتئاب يعانون من نقص فيتامين ب9 وبأن نقص فيتامين ب9 يؤثر على فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب بالتقليل من فعاليتها.





6- فيتامين B12.. يؤثر نقصه على صحة وعمل الجهاز العصبي، فقد يؤدي نقصه إلى خطر الخرف المبكر والاضطرابات العصبية والنفسية.





7. فيتامين D.. قد يؤدي نقصه إلى زيادة خطر الاكتئاب؛ بحسب دراسة أجريت عام 2017 بينت بأن الأشخاص الذين يقل مستوى فيتامين D عندهم إلى دون 50 نانومول/لتر أكثر عرضة لخطر الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين ترتفع مستويات فيتامين D عندهم للمستوى الطبيعي.



