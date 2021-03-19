أول رد على هجوم الحوثيين على مصفاة تكرير النفط بالرياض

أفادت صحيفة المدينة السعودية، بقيام الجيش الوطني اليمني، بدعم من ‎تحالف دعم الشرعية في اليمن ، بقيادة السعودية ، بصد هجوم في جبهة الكسارة بمأرب ، وتدمير آليات ومعدات ومقتل عدد من العناصر الحوثية.





‎ تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، صباح اليوم، لم تتأثر به الإمدادات.





وأوضح مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية في بيان، أنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت المصفاة لاعتداء بطائرات مسيرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.





وأكد المصدر، أن السعودية تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.



