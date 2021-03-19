العثور على جثة ربة منزل مطعونة بسكين داخل منزلها بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة ربة داخل منزلها بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، غارقة في دمائها و بها طعنة غائرة بالجسد.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة فهيمة.م.ك، غارقة في دمائها داخل منزلها بقرية أبومناع بحري.





تبين من التحريات الأولية للمباحث، أن المجني عليها وجدت مطعونة بسكين داخل مسكنها، و لديها طفلان صغيران و زوجها يعمل في دولة عربية.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، لضبط الجاني و الأداة المستخدمة في الجريمة.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



