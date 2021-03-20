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حوادث

فران يقتل جدته ويلقى جثتها بالمصرف للاستيلاء على قرطها الذهبي

السبت 20/مارس/2021 - 01:15 ص
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ماعد وزير الداخلية من كشف لغز اختفاء سيدة بالمنيا.

تبلغ لمركز المنيا من موظف 45 سنه مقيم دائرة المركز بتغيب والدته ربة منزل 75 سنه مقيمة بذات الناحية عقب خروجها من المنزل.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا إلي أن أخر مشاهدة للمتغيبة  كانت برفقة حفيدها فران 25 سنه مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية  ومُنذ تاريخ الإبلاغ عن الغائبة إختفي المذكور عن محل إقامته وقام بغلق هاتفه المحمول ولم يقم بالإتصال بأهليته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المذكور  وبمناقشته إعترف بقتل جدته عن طريق كتم أنفاسها ووضعها داخل جوال والتخلص منها بإلقائها بمصرف بدائرة المركز عقب إستيلائه منها علي قرطها الذهبي وحتي تتمكن والدته من الحصول علي الميراث من جدته.

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