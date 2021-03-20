بمناسبة عيد الأم.. هلا رشدي تبدع في غناء: ماما يا حلوة يا أجمل غنوة على الهواء

حلت المطربة هلا رشدي، وابنها "معز"، ضيفان على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،.





وأبدعت "رشدي"، في غناء "ماما يا حلوه يا أجمل غنوة"، على الهواء اهداءا للأمهات بمناسبة عيد الأم".





وقالت "هلا رشدي"،: "ابني هو اللي بيربيني.. أنا بتربى معاه من أول وجديد، وعرفت أنه مش بيتربي بالإرشادات والأوامر فقط، لكن هو بيتربى باللي بيشوفه، لأنه اللي بيشوفه بينفذه".





ابدع الطفل "معز"، في غناء أغنية النادي الأهلي الشهيرة "جمهوره ده حماه"، على الهواء.





وسألت الإعلامية "منى الشاذلي"، الطفل "معز"، قائله: "حافظ ايه ممكن تغنيه"، لترد المطربة "هلا رشدي"، قائله: "غني اللي انت مزهقني بيها في البيت.. غني أغنية الأهلي".





وقال "معز"،: "أنا بحب الكرة وبعرف العب كورة.. وبحب لاعب الأهلي أليو ديانج، ومحمد الشناوي".



