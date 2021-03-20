خلافات أسرية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة بالجيزة

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق يتضمن إختفاء (فتاة تقيم بمحافظة الجيزة).





تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (صاحب ورشة إصلاح دراجات هوائية – مقيم بمحافظة الجيزة – والد المتغيبة "طالبة")، كما تبين عدم قيام أهليتها باتخاذ أية إجراءات قانونية بشأن تغيبها.





باستدعاء والدها أفاد بمغادرتها للمنزل صباح يوم 11 مارس الجارى لتصاعد خلافات أسرية وقيامه بنشر خبر تغيبها بموقع الـ(فيس بوك) أملًا فى العثور عليها، وقد عادت من تلقاء نفسها صباح اليوم التالى وقام عقب ذلك بحذف الخبر، وتحرير محضر بشأن حقيقة واقعة غياب كريمته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.