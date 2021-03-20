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منوعات

أفغانستان الأكثر تعاسة.. قائمة الدول السعيدة والتعيسة حول العالم لـ 2020

السبت 20/مارس/2021 - 01:32 ص
صدى البلد
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أماني إبراهيم
أصدرت الأمم المتحدة التقرير السنوي للدول الأكثر سعادة وتعاسة حول العالم، واحتلت فنلندا المرتبة الأولى باعتبارها الدولة الاكثر سعادة عالميا وذلك للعام الرابع على التوالي، بعد بحث وتقييم سعادة المواطنين في 149 دولة وفقا لعدة عوامل منها الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذه قائمة الدولة الأكثر سعادة حول العالم
1. فنلندا. 
2. الدنمارك
3. سويسرا
4. آيسلندا
5. هولندا
6. النرويج
7. السويد
8. لوكسمبورج
9. نيوزيلاندا
10. النمسا
وهذه هي قائمة الدول الخمس الأكثر تعاسة حول العالم:
1. أفغانستان
2. ليسوتو 
3. بوتسوانا
4. رواندا 
5. زيمبابوي
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