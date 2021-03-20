أفغانستان الأكثر تعاسة.. قائمة الدول السعيدة والتعيسة حول العالم لـ 2020

أصدرت الأمم المتحدة التقرير السنوي للدول الأكثر سعادة وتعاسة حول العالم، واحتلت فنلندا المرتبة الأولى باعتبارها الدولة الاكثر سعادة عالميا وذلك للعام الرابع على التوالي، بعد بحث وتقييم سعادة المواطنين في 149 دولة وفقا لعدة عوامل منها الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذه قائمة الدولة الأكثر سعادة حول العالم : 1. فنلندا. 2. الدنمارك 3. سويسرا 4. آ يسلندا 5. هولندا 6. النرويج 7. السويد 8. لوكسمبورج 9. نيوزيلاندا 10. النمسا وهذه هي قائمة الدول الخمس الأكثر تعاسة حول العالم: 1. أ فغانستان 2. ليسوتو 3. بوتسوانا 4. رواندا 5. زيمبابوي