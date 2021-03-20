سعر ومواصفات جيب رينيجيد 2021 .. صور

طرحت شركة جيب مؤخرا السيارة جيب رينيجيد jeep renegade 2021 الجديدة في مصر والتي تأتي في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر .







جيب رينيجيد jeep renegade 2021 سيارة امريكية المنشأ ولكن يتم تجميعها في إيطاليا، وتعتبر السيارة كروس اوفر تحت المدمجة، والسيارة متوفرة في الأسواق المصرية بأربع فئات بسعر يبدأ من 415 ألف جنيه حتى 530 ألف جنيه، وتتميز جيب بطابع خاص عن باقي السيارات بفضل انتمائها لتصاميم جيب الصحراوية .







مواصفات جيب رينيجيد jeep renegade 2021





ويتوفر للسيارة جيب رينيجيد jeep renegade 2021 نظام الجر الأمامي بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك أو الدفع الكلي مع ناقل أوتوماتيك من 9 سرعات، وتتوفر نظم الجر حسب الفئة حيث تتوفر السيارة في 4 فئات مختلفة التجهيزات في مصر.







الامان في جيب رينيجيد jeep renegade 2021





وتتاح السيارة في مصر بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل الايرباج الأمامي والجانبي والستائر الهوائية مع فرامل مانعة للانغلاق ونظام الثبات الالكتروني في السيارة وحساسات الركن ونظام تثبيت السرعة وفرامل يد الكترونية وكشافات شبورة مع رصد الضغط في اطارات السيارة والتحكم في الطرق الصاعدة.







سعر جيب رينيجيد jeep renegade 2021 في مصرجيب رينيجيد jeep renegade 2021 أول فئة 415.000 جنيهجيب رينيجيد jeep renegade 2021 ثاني فئة 455.000 جنيهجيب رينيجيد jeep renegade 2021 ثالث فئة 485.000 جنيهجيب رينيجيد jeep renegade 2021 رابع فئة دفع رباعي 530.000 جنيه.