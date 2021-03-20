بعد انفراد صدى البلد.. تامر مرسي يطرح برومو مسلسل ضد الكسر

انفرد صدى البلد بنشر الإعلان الدعائى الأول لمسلسل " ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم والتي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل





وتأكيدا لانفراد صدى البلد طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "ضد الكسر" الذى تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريا على قناة Cbc، فى شهر رمضان المقبل.





وتظهر نيللي في التيزر بإطلالة مختلفة؛ ويبدو أن المسلسل سيحمل حالة من الغموض والتشويق ؛ وسيكون أحد المسلسلات المنافسة بقوة في الموسم الرمضاني 2021.





وتجسد نيللي كريم خلال العمل شخصية "سلمى" احد مشاهير "تيك توك" والتي تسعى للشهرة وتعيش في حارة شعبية حتى تتغير حياتها









مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج العدل جروب بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.









نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي 2020 من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.