لإفطار لذيذ.. طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل

منقوشة بالجبنة البيضاء .



مقادير منقوشة بالجبنة البيضاء العجين 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بيضة مخفوقة نصف كوب زبادي ماء دافئ للعجن 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 ملعقة صغيرة سكر 1 ملعقة كبيرة ملح

-الحشوة 1 كوب زعتر جبنة بيضاء نصف كوب زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

طريقة تحضير منقوشة بالجبنة البيضاء -تخلط جميع مقادير العجينة في العجان وتترك حتى تختمر - تقطع العجينة إلى أربع قطع ثم تفرد وتدهن بالبيض - في صينية فرن، تحشى العجينة بالجبنة ثم يضاف الزعتر والسماق وزيت زيتون - تدخل الفرن حتى تمام الطهي - تقدم ساخنة





تقع الكثير من النساء في حيرة عند اختيار وجبات الإفطار الشهية التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها، لذا قدم