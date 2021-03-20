لإفطار لذيذ.. طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

تقع الكثير من النساء في حيرة عند اختيار وجبات الإفطار الشهية التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء .
مقادير منقوشة بالجبنة البيضاء
العجين
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضة مخفوقة
نصف كوب زبادي
ماء دافئ للعجن
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح
-الحشوة
1 كوب زعتر
جبنة بيضاء
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة سمسم محمص
طريقة تحضير منقوشة بالجبنة البيضاء
-تخلط جميع مقادير العجينة في العجان وتترك حتى تختمر
- تقطع العجينة إلى أربع قطع ثم تفرد وتدهن بالبيض
- في صينية فرن، تحشى العجينة بالجبنة ثم يضاف الزعتر والسماق وزيت زيتون
- تدخل الفرن حتى تمام الطهي
- تقدم ساخنة