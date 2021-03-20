أغلبهم من الشباب.. العراق: 15 مليون عاطل عن العمل فى أنحاء البلاد





أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابيَّة العراقية أن بلوغ عدد العاطلين في عن العمل في البلاد نحو 15 مليونًا.





ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إن "اللجنة ستقرأ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القراءة الثانية بعد الانتهاء من قراءة قانون الموازنة"، مضيفةً أن القانون سيخدم شريحة العمال وسينصفهم بالشكل الأمثل،





وأشار إلى أن عدد العاطلين في البلاد بلغ نحو 15 مليونًا، أغلبهم من الشباب.





ولفت الفتلاوي إلى أن اللجنة ترفض أي تخفيض في مخصصات الرعاية الاجتماعية بموازنة 2021، مشيرًا إلى أنَّ التخفيض سيؤثر في معيشة المشمولين ضمن قاعدة بيانات الشمول بوزارة العمل، والتي تتضمن آلاف الأسر المتعففة وشريحة الأرامل والمطلقات.





وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعتبر في وقت سابق أن النظام الاقتصادي في العراق أسير الأنظمة الشمولية وساعد بترهل هيكل الدولة.





وأعلن عن دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص.





وشدد الكاظمي على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.



