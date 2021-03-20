زراعة القليوبية: تم صرف 2600 طن في الموسم الشتوي الحالي بـ الكارت الذكى.. فيديو

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة قد تكون من ضمن محافظات المرحلة الثالثة في منظومة كارت الفلاح، حيث أن وزير الزراعة يتابع مباشرة تطبيق المنظومة بشكل شبه يومي، فيتم توزيع 215 جهاز تابلت 23 يوليو الماضي لرؤساء المكاتب ومديري الجمعيات الزراعية.

تفعيل الكارت، كما أنه تم صرف 2600 طن أسمدة في الموسم الشتوي الحالي، كاشفا أن الفلاح يقوم باستلام جواب خاص من البنك الزراعي، وذلك فور وصوله الجمعية الزراعية، لاستلام الكارت الذكي، وتنشيطه والصرف بموجبه.

وأضاف "وكيل وزارة الزراعة بالقليبوبية"، عبر زوم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري"، أن بالفعل تم إجراء

وأشار "زايد"، إلى أنه تم إعداد 3 برامج تدريبية عملية ونظرية للمهندسين، وذلك لكيفية استخدام التابلت واحتساب النقاط، حيث أن جرى حصر عدد المزارعين بشكل كامل بواسطة جهاز التابلت، ويصرف بموجبه حصة الأسمدة الخاصة به دون تدخل عنصر بشري.







وأكد "وكيل وزارة الزراعة بالقليبوبية"، أنه تم توزيع كارت الفلاح في 23 سبتمبر لمزارعي القليوبية، مشيرا إلى أن يتم توزيع موجب حصة الاسمدة عن طريق إدخال الكارت في ماكينة النقاط يتم احتساب كمية الأسمدة المقررة لها سواء كانت نترات أو يوليا.





وأوضح "وكيل وزارة الزراعة بالقليبوبية"، أنه بالفعل تم الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بنسبة 50% لمزارعي وحائزي المحافظة، وجار استكمال النسبة.



